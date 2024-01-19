На юге Кузбасса телеуты накормили всех желающих пельменями

Национальные гулянья с песнями, играми и телеутскими пельменями прошли в Беловском, Гурьевском округах и Новокузнецке. Так телеуты отметили национальный праздник «Пельменек».
«На сегодняшний день из 2,5 млн человек региона только чуть больше 2 тысяч — представители телеутского народа, и это самое большое его представительство во всём мире. В телеутских семьях бережно сохраняют уникальную культуру и традиции, передают это всё из поколения в поколение. Мы построили многофункциональный этнокультурный центр. Там дети учат телеутский язык, занимаются национальным творчеством и ремеслами», — рассказал губернатор Сергей Цивилев.
Готовят телеуты пельмени всей семьёй в национальных костюмах и под пение обрядовых песен. Тесто мешают из ржаной муки, а фарш делают из конины (в некоторые кладут монетки на счастье). Телеутские пельмени — в форме месяца, который символизирует единство и счастье. По поверьям, чем больше съешь пельменей, тем удачнее будет год. Едят из ложками и сразу целиком.
О том, как и чем питались малые народы Кузбасса, мы подробно писали в нашем материале.