На юге Кузбасса телеуты накормили всех желающих пельменями

«На сегодняшний день из 2,5 млн человек региона только чуть больше 2 тысяч — представители телеутского народа, и это самое большое его представительство во всём мире. В телеутских семьях бережно сохраняют уникальную культуру и традиции, передают это всё из поколения в поколение. Мы построили многофункциональный этнокультурный центр. Там дети учат телеутский язык, занимаются национальным творчеством и ремеслами», — рассказал губернатор Сергей Цивилев.