Путь до новой пересадки: на станциях метро «Севастопольская» и «Каховская» появилась временная навигация

«В конце декабря мы открыли еще одну подземную пересадку между Большой кольцевой и Серпуховско-Тимирязевской линиями. Чтобы как можно больше пассажиров узнали о ней и могли построить новые удобные маршруты, мы разместили информационные плакаты. Это поможет равномерно распределять потоки людей между двумя пересадками. Продолжаем делать поездки еще комфортнее по поручению Сергея Собянина», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.