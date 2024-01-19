Путь до новой пересадки: на станциях метро «Севастопольская» и «Каховская» появилась временная навигация

На станциях метро «Севастопольская» Серпуховско-Тимирязевской линии и «Каховская» Большой кольцевой линии разместили временную навигацию. Она подскажет путь до новой пересадки. Указатели установили в определенных местах на основе анализа поведения пассажиров.
«В конце декабря мы открыли еще одну подземную пересадку между Большой кольцевой и Серпуховско-Тимирязевской линиями. Чтобы как можно больше пассажиров узнали о ней и могли построить новые удобные маршруты, мы разместили информационные плакаты. Это поможет равномерно распределять потоки людей между двумя пересадками. Продолжаем делать поездки еще комфортнее по поручению Сергея Собянина», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Позже временную навигацию уберут, но для пассажиров останутся постоянные элементы. К открытию еще одной пересадки в метро обновили 25 подвесных и настенных указателей, а также сделали дополнительную навигацию. Все это поможет сориентироваться и выбрать наиболее удобный путь.
Пересадка в московском транспорте обозначается по единым правилам: это пиктограмма человека, идущего по лестнице, и цветной круг с номером линии, на которую производится пересадка.