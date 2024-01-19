Мороз и солнце: в выходные по всей республике ожидается переменчивая погода

В воскресенье по всей территории страны будет наблюдаться ясная и солнечная погода, в ночные часы морозы сохранятся в пределах 0…-5, днем повысится до +7…+10, по северу республики -ночью до −5…-10, днем — до +2…+7..20−21 января по северу и пустынной зоне местами возможно усиление ветра до 13−18 м/с. В горных районах Ташкентской и Наманганской областей в эти дни лавиноопасно. В столице в пятницу временами пройдут небольшие осадки в виде дождя и снега. Ветер западный 3−8 м/с. Температура днем не превысит +5…+7 градусов.