Мороз и солнце: в выходные по всей республике ожидается переменчивая погода

По данным Узгидромета, в пятницу на территорию Узбекистана ожидается вторжение влажных и относительно холодных воздушных масс, по большей части территории республики осадков не ожидается, лишь по восточным районам республики местами пройдут осадки в виде дождя и снега. Температура воздуха днем не превысит +5…+10, по северу — −3…+2 градусов.
В субботу небольшие осадки в виде дождя и снега сохранятся в ночные и утренние часы лишь по областям Ферганской долины, по остальной территории Узбекистана будет наблюдаться погода без осадков. Температура воздуха в большинстве районов ночью понизится до 0…-5, днем составит +3…+8, по северу — ночью −8…-13, днем — 0…+5 градусов.
В воскресенье по всей территории страны будет наблюдаться ясная и солнечная погода, в ночные часы морозы сохранятся в пределах 0…-5, днем повысится до +7…+10, по северу республики -ночью до −5…-10, днем — до +2…+7..20−21 января по северу и пустынной зоне местами возможно усиление ветра до 13−18 м/с. В горных районах Ташкентской и Наманганской областей в эти дни лавиноопасно. В столице в пятницу временами пройдут небольшие осадки в виде дождя и снега. Ветер западный 3−8 м/с. Температура днем не превысит +5…+7 градусов.
В выходные осадков не ожидается, в ночные и утренние часы возможен туман. Ветер восточного направления в пределах 3−8 м/с. В ночные часы температура воздуха понизится до −1…-3, днем будет в пределах +4…+7 градусов.