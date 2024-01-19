С 1 марта в Казахстане установят единый часовой пояс

Внесены изменения в постановление правительства «О порядке исчисления времени на территории Республики Казахстан». С 1 марта по Казахстану устанавливают единый 5-й часовой пояс (UTC+5), сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу министерства торговли и интеграции.
«Акиматам Астаны, Алматы, Шымкента, Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской областей и областей Абай, Жетісу, Ұлытау в ночь с 29 февраля 2024 года на 1 марта 2024 года (в 00:00 часов) следует перевести местное время на 1 час назад», — указывается в постановлении.
В ведомстве пояснили, что на сегодня в Казахстане применяют два часовых пояса UTC+5 и UTC+6. Большая часть территории страны, за исключением западных регионов, находится в зоне UTC+6. Единый часовой пояс в Казахстане предложили установить ученые и эксперты, которые вошли в рабочую группу по вопросам исчисления времени.
«Участники рабочей группы сошлись во мнении, что переход на единый часовой пояс UTC+5 является наиболее правильным и оптимальным вариантом, при котором большинство регионов Казахстана будут использовать время, наиболее близкое к естественному. Рабочая группа изучила международной опыт и установила, что единый часовой пояс действует в 175 странах мира, тогда как более чем в одном часовом поясе живут всего 22 государства. Единый часовой пояс устранит временные барьеры между жителями разных регионов нашей страны, улучшит координацию транспортных и других коммуникаций, благоприятно скажется на ведении бизнеса, взаимодействии государственных органов и экстренных служб», — сообщили в ведомстве.