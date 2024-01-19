Из-за волны заболеваемости омские детские сады и школы захлестнул карантин

«По данным на 18 января 2023 года, в соответствии с Постановлением № 77 в детских садах из 2 100 групп по причине карантина по ОРВИ закрыто 3 группы. Из 5 309 классов в городских школах закрыт 1 класс от общего количества классов», — сообщали 18 января 2023 года «СуперОмску» в Департаменте образования администрации города Омска.