Из-за волны заболеваемости омские детские сады и школы захлестнул карантин

«По данным на 19 января 2024 года в городе Омске на карантин закрыто в 13 дошкольных образовательных учреждениях — 14 групп; в 19 общеобразовательных учреждениях — 53 классов», — заявили «СуперОмску» в мэрии Омска.
«СуперОмск» сравнил данные с показателями аналогичного периода 2023 года. Как видно, в этом году карантин охватил больше детских учреждений.
«По данным на 18 января 2023 года, в соответствии с Постановлением № 77 в детских садах из 2 100 групп по причине карантина по ОРВИ закрыто 3 группы. Из 5 309 классов в городских школах закрыт 1 класс от общего количества классов», — сообщали 18 января 2023 года «СуперОмску» в Департаменте образования администрации города Омска.
По последним данным Роспотребнадзора по Омской области на 16 января 2024 года, в Омской области 15 075 случаев заболевания ОРВИ и гриппом, тогда как неделей ранее было всего 4 811.
По всей видимости, Омск захлестнула волна заболеваемости, как следствие, карантина в образовательных учреждениях.