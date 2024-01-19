Мэрия Воронежа объяснила потопы и каток на улицах города

В связи с резким потеплением практически все улицы Воронежа, даже в центре города, превратились в сплошной ледяной каток, покрытый огромными лужами. Утром в пятницу, 19 января, горожане жалуются в соцсетях на состояние тротуаров и проезжей части.
В городской администрации пояснили, что подтопления вызваны сильным дождем и интенсивным таянием снега. Ситуация осложняется тем, что многие решетки ливневок сейчас закрыты снегом и льдом, что снижает их пропускную способность.
— С вечера, до дождя, и ночью комбинаты старались максимально их открывать, у нас есть фотофиксация такой работы. Днем она также будет продолжаться, а на самые проблемные места будет отправляться спецтехника для ускорения водоотведения, — заявили в пресс-службе городской администрации.
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Мэрия опубликовала дополнительную информацию. По данным горадминистрации, за ночь для обработки тротуаров израсходовали почти 300 тонн песка с солью. А днем к работе по устранению потопов, кроме спецтехники городской дорожной службы, подключатся управы.
РИА «Воронеж» сообщало, что ранее в регионе был введен желтый уровень погодной опасности. Синоптики заблаговременно предупредили, что утром пятницы в Воронежской области ожидаются налипание мокрого снега, гололед и усиление южного ветра до 15−20 м/сек.