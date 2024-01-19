Мэрия Воронежа объяснила потопы и каток на улицах города

— С вечера, до дождя, и ночью комбинаты старались максимально их открывать, у нас есть фотофиксация такой работы. Днем она также будет продолжаться, а на самые проблемные места будет отправляться спецтехника для ускорения водоотведения, — заявили в пресс-службе городской администрации.