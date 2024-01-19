Уникальный медальон из России передан Музею истории Узбекистана

Накануне руководитель Узбекского национального культурного центра в Свердловской области России Обид Туратов передал музею истории Узбекистана медальон, изготовленный к тысячелетию со дня рождения Абу Райхана Беруни.
Этот медальон — единственный в своем роде, его создал в 1973 году скульптор и архитектор Юрий Андреевич Халдеев, который является создателем бульвара «Голубые купола» и одним из авторов Панорамного кинотеатра (сейчас «Дворец кино»).
Медальон оказался в России, но в дни празднования 1050-летия со дня рождения мыслителя Абу Райхана Беруни был передан в Узбекский культурный центр в Свердловской области, а его руководитель Обид Туратов привез медальон в Ташкент.
Теперь уникальный медальон экспонируется в секции «Период Первого Ренессанса» Музея истории Узбекистана.
Напомним, что в честь 1050-летия со дня рождения великого ученого и мыслителя в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже проходила выставка «Абу Райхан Беруни. Географические и интеллектуальные путешествия». Благодаря визуальным инсталляциям посетители выставки смогли увидеть и узнать о жизни, творчестве, открытиях и исследованиях одного из величайших гениев средневековья, чьи произведения по истории, математике и астрономии оказали большое влияние на развитие культуры Востока и легли в основу современного мирового развития.