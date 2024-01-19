Уникальный медальон из России передан Музею истории Узбекистана

Напомним, что в честь 1050-летия со дня рождения великого ученого и мыслителя в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже проходила выставка «Абу Райхан Беруни. Географические и интеллектуальные путешествия». Благодаря визуальным инсталляциям посетители выставки смогли увидеть и узнать о жизни, творчестве, открытиях и исследованиях одного из величайших гениев средневековья, чьи произведения по истории, математике и астрономии оказали большое влияние на развитие культуры Востока и легли в основу современного мирового развития.