Афиша на 19−21 января в Екатеринбурге, маршрут ЕАН

19 января
Начните пятничный вечер с юмора! Комедийное шоу «Слабое звено» во Fresh Stand-Up баре начнется в 18:30. Необычный интеллектуально-комедийный вечер: местные комики соберутся, чтобы сыграть в известную игру, и выяснят, кто все-таки слабое звено.
Фестиваль уральского кино «Ойка» и киноклуб «Последний ряд» организуют показ анимационных фильмов со всего мира «18+» — подборка смешных, серьезных и трогательных историй о личном. Показ пройдет в ТК «Сити-Центр» в 19:00. Строго 18+.
В Ever Jazz в 22:00 Ever Jazz программа «Посвящение Элле Фицджеральд» в исполнении квинтета Платона Газелериди и харизматичной вокалистки Ирины Макаровой.
20 января
Вновь демонстрируется на больших экранах аниме-блокбастер Хаяо Миядзаки «Принцесса Моноконе». Ранее вы могли видеть его работы «Ходячий замок», «Унесенные призраками» или «Мой сосед Тоторо». Картина «Принцесса Моноконе» вышла в прокат в 1997 году, в основе сюжета рассказ о молодом принце, который отправился в опасное путешествие, чтобы прокормить свой народ. Ельцин Центр, начало в 11:20.
В креативном пространстве «Л52» читка пьесы «Грустная такса для мамы» Натальи Салтановой. Пьеса основана на реальных событиях и посвящена актуальной теме буллинга. Камерная история мамы и ее дочери-подростка. Читают Елена Азанова и Полина Нечаева. Начало в 17:00.
По предварительному прогнозу погоды на субботу обещает всего — 2 градуса, поэтому смело можно отправиться на каток «Северное сияние» в ЦПКиО, взять коньки напрокат и кататься под акустический концерт группы «Маша и Медведи» и их непотопляемые хиты «Любочка» и «Рейкьявик». Начало в 18:00.
Есть три повода вечером пройтись до парка Энгельса: первый — увидеть обновленную парковую зону, второй — взять вкуснейший имбирный раф в семейной кофейне Coffee Flowers, третий — дойти до арки дома по адресу Малышева, 98 (Орбита) и найти одну из работ фестиваля уличного искусства «Стенограффия» художницы Саши Люпиной «Внутренний свет». Фотографии этой прогулки однозначно украсят страницы ваших социальных сетей!
21 января
Любопытная лекция в Эрмитаж-Урал в 12:00 «Тренды дизайна 2024» Александра Коротича. Рассказ об основных профессиональных направлениях и принципах формирования дизайна этого сезона.
Если вам интересно узнать больше о свердловском конструктивизме, то в это в воскресенье состоится авторская экскурсия Игоря Янкова «Конструктивизм Свердловска: дом-улитка, городок юстиции и медгородок». Начало в 12:00, старт от кофейни «Горы» по адресу Ленина, 5.
Редко когда есть возможность купить билеты на спектакль в один из камерных театров города. И вот удача — в ЦСД в 18:00 спектакль «Гедда Габлер» норвежского драматурга Генрика Ибсена в постановке режиссера Антона Бутакова. От автора постановки "Спектакль — это мозаика из крупных планов, из которых рождается витраж психологического триллера. Мне нравятся камерная атмосфера театра и режиссерские нестандартные находки. Рекомендую!
Желаю вам вкусных, красивых, культурных и интересных выходных дней! Наполняйтесь и заряжайтесь эмоциями и впечатлениями!