Афиша на 19−21 января в Екатеринбурге, маршрут ЕАН

Всем привет! Из приятного — город оживает после небольшого затишья и выбор культурных и развлекательных событий становится еще больше. На этой неделе выделю гастрономическое событие — это фестиваль аутентичной уральской кухни. Миссия фестиваля — рассказать жителям нашего региона о локальной культуре и местных особенностях через призму гастрономии. Выбирайте на сайте фестиваля ресторан, блюда и удобную локацию и смело отправляйтесь в собственный гастротур. Фестиваль проходит до 31 января. Отмечу, что сет из трех блюд продают за крайне приятные деньги, что сделает ваше путешествие еще лучше!