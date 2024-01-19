Как предотвратить рак шейки матки?

Самая действенная мера на сегодняшний день — это вакцинация. Она профилактирует заражение и тем самым снижает риск развития злокачественных новообразований. Существует две вакцины против ВПЧ (против 6, 11, 16, 18 типов). Врачи рекомендуют прививаться в 12−14 лет, до начала половой жизни, так как девочка ещё не заражена. Однако вакцинация не противопоказана и в старшем возрасте. Необходимо предварительно сдать анализы и пройти комплексное обследование, чтобы уточнить наличие серотипов папилломавируса и вирусную нагрузку. Если их нет, то можно смело прививаться: вакцина является профилактическим средством и не излечивает имеющуюся вирусную инфекцию.