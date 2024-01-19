Как предотвратить рак шейки матки?

Зачастую доподлинно неизвестно, почему в организме запускается онкологический процесс, но не в случае рака шейки матки.
Рак шейки матки — одно из самых распространённых женских злокачественных опухолей. О том, как можно предотвратить риск его развития, рассказывает главный областной специалист онколог, главный врач Кузбасского клинического онкологического диспансера им М. С. Рапопопорта, к.м.н. Вадим Николаевич Захаров.
Более 90% случаев рака шейки матки вызваны вирусом папилломы человека (ВПЧ). Врачи насчитывают около 200 штаммов вируса, однако не все они канцерогенны. Наиболее опасными считаются вирусы высокого онкологического риска: 16, 18, 31, 33 типов — их обнаруживают в 95% случаев рака шейки матки. Вирус передаётся преимущественно половым путем и опасен, вопреки расхожему мнению, не только для женщин. Онкогенные типы вируса способны привести к злокачественным опухолям полового члена, анального канала, ротоглотки у мужчин. Поэтому меры профилактики заражения ВПЧ должны касаться обоих полов.
Самая действенная мера на сегодняшний день — это вакцинация. Она профилактирует заражение и тем самым снижает риск развития злокачественных новообразований. Существует две вакцины против ВПЧ (против 6, 11, 16, 18 типов). Врачи рекомендуют прививаться в 12−14 лет, до начала половой жизни, так как девочка ещё не заражена. Однако вакцинация не противопоказана и в старшем возрасте. Необходимо предварительно сдать анализы и пройти комплексное обследование, чтобы уточнить наличие серотипов папилломавируса и вирусную нагрузку. Если их нет, то можно смело прививаться: вакцина является профилактическим средством и не излечивает имеющуюся вирусную инфекцию.
В курсе три дозы: вторая вводится через 2 мес. после первой, третья — через 6 мес. после первой. Исследования доказали, что вакцина от ВПЧ не вызывает бесплодие, не влияет на течение беременности или здоровье рождённых детей. Стоит сказать, что по результатам исследований в странах, где уже почти 20 лет идёт вакцинация подростков — а это Австралия, Германия, Дания, Швеция, Канада, и др. — заболеваемость раком шейки матки и другими ВПЧ-ассоциированными опухолями значительно снизилась.
Она не входит в национальный календарь прививок Российской Федерации, однако Правительство РФ планирует включение вакцины в ближайшие годы. Сегодня вакцинация проводится только по желанию ребёнка и родителя или законного представителя на платной основе.