19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Беларусь обрушился мощный снегопад. Об этом информирует БЕЛТА.



Из-за снегопадов в столице страны фиксировались 10-балльные пробки. Для того, чтобы справиться с последствиями снегопада, пришлось подключить к работе наряды ГАИ. Дороги удалось расчистить для свободного движения.



Более всего усилившийся снегопад затронул восточную часть Беларуси. Так, в Могилевской области был объявлен оранжевый уровень опасности. Вышли на дежурство дополнительные наряды ГАИ для того, чтобы при необходимости помочь освободить автомобиль из снежного завала. Инспекторы призвали водителей к осторожности: рекомендуют сбавить скорость, не совершать опасные маневры и увеличить дистанцию.