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На Беларусь обрушился мощный снегопад

Более всего усилившийся снегопад затронул восточную часть Беларуси. Так, в Могилевской области был объявлен оранжевый уровень опасности.
Сейчас в Ричмонде: +4° 2 м/с 52% 755 мм рт. ст. +1°
На Беларусь обрушился мощный снегопад
Источник: belta.by

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Беларусь обрушился мощный снегопад. Об этом информирует БЕЛТА.

Из-за снегопадов в столице страны фиксировались 10-балльные пробки. Для того, чтобы справиться с последствиями снегопада, пришлось подключить к работе наряды ГАИ. Дороги удалось расчистить для свободного движения.

Более всего усилившийся снегопад затронул восточную часть Беларуси. Так, в Могилевской области был объявлен оранжевый уровень опасности. Вышли на дежурство дополнительные наряды ГАИ для того, чтобы при необходимости помочь освободить автомобиль из снежного завала. Инспекторы призвали водителей к осторожности: рекомендуют сбавить скорость, не совершать опасные маневры и увеличить дистанцию.