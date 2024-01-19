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Ушёл из жизни дальневосточный кораблестроитель Андрей Басаргин

Ему было 58 лет.
Источник: PrimaMedia.ru

18 января на 58-м году жизни скончался дальневосточный кораблестроитель Андрей Георгиевич Басаргин. В разное время он был руководителем крупных судостроительных заводов региона, сообщает ИА PrimaMedia.

Андрей Басаргин родился 6 июня 1966 года в городе Уссурийск Приморского края. В 1986 году окончил Дальневосточное мореходное училище, в 2003 году — Новосибирскую государственную академию водного транспорта.

Свою трудовую деятельность он начал в 1990 году мастером во Владивостоке на предприятии в ТОО «Стелз». Был заместителем директора по производству, начальником трубопроводного цеха ОАО «Находкинский судоремонтный завод», а также директором на предприятии ОАО «Находкинский судоремонтный завод» ТОО «НСРЗ-ТАКТ».

В 2012 году совет директоров ОАО «Амурский судостроительный завод» избрал Андрея Басаргина и. о. генерального директора ОАО «АСЗ». 17 марта 2012 года он вступил в должность, которую исполнял до февраля 2015 года.

Позже Андрей Басаргин возглавил ООО «Судостроительная компания “Викинг” в Хабаровске. ООО “СК “Викинг” проектировало рыболовные суда, в частности краболов проекта 03141 “Омолон”.

Причины смерти не сообщаются.