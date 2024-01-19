Ушёл из жизни дальневосточный кораблестроитель Андрей Басаргин

Свою трудовую деятельность он начал в 1990 году мастером во Владивостоке на предприятии в ТОО «Стелз». Был заместителем директора по производству, начальником трубопроводного цеха ОАО «Находкинский судоремонтный завод», а также директором на предприятии ОАО «Находкинский судоремонтный завод» ТОО «НСРЗ-ТАКТ».