Ушёл из жизни дальневосточный кораблестроитель Андрей Басаргин

18 января на 58-м году жизни скончался дальневосточный кораблестроитель Андрей Георгиевич Басаргин. В разное время он был руководителем крупных судостроительных заводов региона, сообщает ИА PrimaMedia.
Андрей Басаргин родился 6 июня 1966 года в городе Уссурийск Приморского края. В 1986 году окончил Дальневосточное мореходное училище, в 2003 году — Новосибирскую государственную академию водного транспорта.
Свою трудовую деятельность он начал в 1990 году мастером во Владивостоке на предприятии в ТОО «Стелз». Был заместителем директора по производству, начальником трубопроводного цеха ОАО «Находкинский судоремонтный завод», а также директором на предприятии ОАО «Находкинский судоремонтный завод» ТОО «НСРЗ-ТАКТ».
Позже Андрей Басаргин возглавил ООО «Судостроительная компания “Викинг” в Хабаровске. ООО “СК “Викинг” проектировало рыболовные суда, в частности краболов проекта 03141 “Омолон”.
Причины смерти не сообщаются.