Руководитель ГИБДД Башкирии обратился к водителям с предупреждением

«Причина: неблагоприятные погодные условия. Об открытии будет сообщено дополнительно. Рекомендуем водителям по возможности воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов. При движении водителям следует неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Попавшие в трудную ситуацию на дороге могут круглосуточно позвонить в Госавтоинспекцию республики по номерам: 8 (347) 235−84−02 , 233−27−31», — сообщил главный госавтоинспектор РБ.