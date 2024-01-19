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Руководитель ГИБДД Башкирии обратился к водителям с предупреждением

В Башкортостане в связи с непогодой вновь закрыли участки федеральных автодорог. Об этом участников дорожного движения 19 января в своем телеграм-канале предупредил руководитель ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов.
Сейчас в Ричмонде: +3° 2 м/с 60% 754 мм рт. ст. +1°
Источник: ГИБДД по РБ

По его словам, сегодня с 12.00 ограничивается движение для пассажирских автобусов, маршрутных такси, грузового транспорта на следующих участках дорог общего пользования федерального значения:

  • М-7 «Волга» с 1169 км по 1282 км;
  • М-5 «Урал» с 1194 км по 1370 км.

«Причина: неблагоприятные погодные условия. Об открытии будет сообщено дополнительно. Рекомендуем водителям по возможности воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов. При движении водителям следует неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Попавшие в трудную ситуацию на дороге могут круглосуточно позвонить в Госавтоинспекцию республики по номерам: 8 (347) 235−84−02, 233−27−31», — сообщил главный госавтоинспектор РБ.

Ранее «Башинформ» информировал, что сегодня на Башкирию обрушится метель.

ГИБДД