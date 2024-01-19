Руководитель ГИБДД Башкирии обратился к водителям с предупреждением

По его словам, сегодня с 12.00 ограничивается движение для пассажирских автобусов, маршрутных такси, грузового транспорта на следующих участках дорог общего пользования федерального значения:
- М-7 «Волга» с 1169 км по 1282 км;
- М-5 «Урал» с 1194 км по 1370 км.
«Причина: неблагоприятные погодные условия. Об открытии будет сообщено дополнительно. Рекомендуем водителям по возможности воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов. При движении водителям следует неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Попавшие в трудную ситуацию на дороге могут круглосуточно позвонить в Госавтоинспекцию республики по номерам:
Ранее «Башинформ» информировал, что сегодня на Башкирию обрушится метель.