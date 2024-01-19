В Иркутской области провели редкую операцию по удалению опухоли

Нейрохирурги из Иркутской областной клинической больницы смогли выполнить редкую операцию по удалению опухоли. Все дело в том, что новообразование было в непростой зоне — в месте перехода ствола головного мозга в спинной. Опухоль была пятисантиметровой в длину и около 1,5 сантиметра в ширину. Если бы медики не провели операцию, у пациентки могли бы быть проблемы с двигательным аппаратом. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
— Особенность операции заключалась в том, что из-за труднодоступности опухоли во время процесса пациентка находилась в положении сидя. Все жизненно важные функции контролировали с помощью нейрофизиологического мониторинга, — говорят в областном правительстве.
Возможность проводить подобные операции у иркутских хирургов появилась благодаря новому современному оборудованию. В частности, в больницу поставили новый операционный микроскоп и навигационную установку, сказал главный внештатный нейрохирург минздрава региона Эдуард Середа.
Ранее сообщалось, что количество заболевших раком стало рекордным в 2023 году в Иркутской области.