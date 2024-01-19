В Иркутской области провели редкую операцию по удалению опухоли

Нейрохирурги из Иркутской областной клинической больницы смогли выполнить редкую операцию по удалению опухоли. Все дело в том, что новообразование было в непростой зоне — в месте перехода ствола головного мозга в спинной. Опухоль была пятисантиметровой в длину и около 1,5 сантиметра в ширину. Если бы медики не провели операцию, у пациентки могли бы быть проблемы с двигательным аппаратом. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.