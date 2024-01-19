Снежная буря и пронизывающий ветер: Как прошли Крещенские купания 2024 года в Нижнем Новгороде

Ближе к полуночи стал подтягиваться народ. Люди окунались самые разные: молодые и в возрасте, мужчины и женщины, с наколками во всё тело и без. Тот, кто не рискнул залезть в прорубь, зачерпывал воду в ладошку и умывался ей — считается, что крещенская вода обладает целительными свойствами.