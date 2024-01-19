Снежная буря и пронизывающий ветер: Как прошли Крещенские купания 2024 года в Нижнем Новгороде

Минувшей ночью тысячи верующих нижегородцев отправились к рекам и озерам, чтобы окунуться в ледяную воду на Крещение. Всего в регионе было оборудовано 75 иорданей — семь в самом Нижнем Новгороде и 68 — в районах.
Не смутила в эту ночь православных и погода: со вчерашнего вечера регион находится во власти небывалого снежного фронта. Ближе к полуночи в Нижнем Новгороде разыгралась самая настоящая снежная буря, дул сильный пронизывающий ветер. Рассказываем, как прошли Крещенские купания 2024 года в Нижнем Новгороде.
Около каждой купели дежурили спасатели и медики скорой помощи, готовые в любую минуту оказать помощь в случае непредвиденной ситуации. За порядком следили полицейские.
Всего, по информации МЧС, участие в Крещенских купаниях приняли около шести тысяч нижегородцев. Для сравнения, в прошлом году их было более восьми тысяч — всё-таки плохая погода вынудила многих остаться дома.
Центральная иордань Нижнего Новгорода была традиционно обустроена на Гребном канале. Здесь сделали прорубь и безопасные сходы для купающихся. Крещенских морозов в этом году не было, в ночь на 19 января термометры показывали около −5 градусов.
Ближе к полуночи стал подтягиваться народ. Люди окунались самые разные: молодые и в возрасте, мужчины и женщины, с наколками во всё тело и без. Тот, кто не рискнул залезть в прорубь, зачерпывал воду в ладошку и умывался ей — считается, что крещенская вода обладает целительными свойствами.
В кафедральном соборе Александра Невского на Стрелке в Крещенскую ночь проходила Божественная литургия, которую возглавил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.