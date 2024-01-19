В Жигаловском районе будет создан природный заказник «Келорский»

Заказник находится между двух рек — Келора и Берея, в труднодоступной местности, отдаленной от всех населенных пунктов. Планируемая площадь ООПТ — 74 тысячи га. Значительная часть территории подверглась сплошным рубкам в результате хозяйственной деятельности. Это привело к нарушению экосистем и угрозе вымирания ценных видов охотничьих ресурсов, таких как кабарга, лось и косуля. На территории заказника сохраняются все особенности северной тайги, представляя собой уникальный природный комплекс, сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Иркутской области.