В Жигаловском районе будет создан природный заказник «Келорский»

Такое решение приняли на заседании межведомственной комиссии по рассмотрению предложений по образованию особо охраняемых природных территорий в минприроды региона.
Заказник находится между двух рек — Келора и Берея, в труднодоступной местности, отдаленной от всех населенных пунктов. Планируемая площадь ООПТ — 74 тысячи га. Значительная часть территории подверглась сплошным рубкам в результате хозяйственной деятельности. Это привело к нарушению экосистем и угрозе вымирания ценных видов охотничьих ресурсов, таких как кабарга, лось и косуля. На территории заказника сохраняются все особенности северной тайги, представляя собой уникальный природный комплекс, сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Иркутской области.
«Создание государственного природного заказника “Келорский” — важный шаг в сохранении уникальных природных комплексов на территории Жигаловского района. Это не только даст возможность поддерживать биоразнообразие, но и обеспечит устойчивость экосистемы региона», — отметила министр природных ресурсов и экологии Приангарья Светлана Трофимова.
Напомним, что «Келорский» — второй заказник регионального значения, который будет создан на территории Иркутской области в современной России. Еще один — «Лебединые озера» — был создан в 2014 году в Казачинско-Ленском районе. Его площадь составляет 231 тысячу га.