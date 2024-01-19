Экс-министру лесного хозяйства Красноярского края назначили 12 лет тюрьмы

На основании собранных вторым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия доказательств вынесен обвинительный приговор в отношении бывшего министра лесного хозяйства Красноярского края. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере, совершенное с использованием своего служебного положения).