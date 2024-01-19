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Экс-министру лесного хозяйства Красноярского края назначили 12 лет тюрьмы

Он признан виновным в получении взятки в 3,5 млн рублей и крупном мошенничестве.
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Источник: AP 2023

Вынесен приговор бывшему министру лесного хозяйства Красноярского края Дмитрию Маслодудову. Признанному виновным в получении взятки и мошенничестве назначили 12 лет колонии строгого режима. Об этом сообщают пресс-службы прокуратуры и Следственного комитета.

На основании собранных вторым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия доказательств вынесен обвинительный приговор в отношении бывшего министра лесного хозяйства Красноярского края. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере, совершенное с использованием своего служебного положения).

По данным следствия, в августе 2018 года бывший министр лесного хозяйства края получил от знакомого предпринимателя 1 млн рублей за оказание содействия в обеспечении победы представляемого им юридического лица в аукционе на право заключения договора аренды лесного участка.

В действительности министр не имел возможности повлиять на итоги аукциона, проводимого в электронной форме. Взятые на себя обязательства не исполнил, договор аренды лесного участка был заключен с другим участником аукциона, предложившим наибольшую цену.

Кроме того, в период с 4 марта 2018 года по 21 марта 2020 года бывший министр получил через своего брата взятку от предпринимателей, занимавшихся рубкой лесных насаждений в Енисейском районе Красноярского края.

За незаконное денежное вознаграждение организации получали привилегии со стороны сотрудников министерства лесного хозяйства Красноярского края и лесничества, осуществляя предпринимательскую деятельность на выгодных для себя условиях. Предпринимателям выделялись рентабельные лесные участки, сокращались сроки выдачи разрешительной документации на вырубку лесных насаждений, оказывалось иное общее покровительство лесозаготовительной деятельности.

Приговором Советского районного суда Красноярска суда Дмитрию Маслодудову назначено 12 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.

В Следственном комитете добавили, что помимо лишения свободы Дмитрий Маслодудов оштрафован на 10,7 млн рублей и лишён права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления на 12 лет.

Напомним, что гособвинение, поддержанное заместителем генпрокурора РФ Дмитрием Демешиным, запрашивало для Дмитрия Маслодудова наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также многомиллионный штраф. Вину свою он не признаёт, считая, что его оговорили.