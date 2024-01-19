Экс-министру лесного хозяйства Красноярского края назначили 12 лет тюрьмы

Вынесен приговор бывшему министру лесного хозяйства Красноярского края Дмитрию Маслодудову. Признанному виновным в получении взятки и мошенничестве назначили 12 лет колонии строгого режима. Об этом сообщают пресс-службы прокуратуры и Следственного комитета.
На основании собранных вторым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия доказательств вынесен обвинительный приговор в отношении бывшего министра лесного хозяйства Красноярского края. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере, совершенное с использованием своего служебного положения).
В действительности министр не имел возможности повлиять на итоги аукциона, проводимого в электронной форме. Взятые на себя обязательства не исполнил, договор аренды лесного участка был заключен с другим участником аукциона, предложившим наибольшую цену.
Кроме того, в период с 4 марта 2018 года по 21 марта 2020 года бывший министр получил через своего брата взятку от предпринимателей, занимавшихся рубкой лесных насаждений в Енисейском районе Красноярского края.
За незаконное денежное вознаграждение организации получали привилегии со стороны сотрудников министерства лесного хозяйства Красноярского края и лесничества, осуществляя предпринимательскую деятельность на выгодных для себя условиях. Предпринимателям выделялись рентабельные лесные участки, сокращались сроки выдачи разрешительной документации на вырубку лесных насаждений, оказывалось иное общее покровительство лесозаготовительной деятельности.
В Следственном комитете добавили, что помимо лишения свободы Дмитрий Маслодудов оштрафован на 10,7 млн рублей и лишён права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления на 12 лет.
Напомним, что гособвинение, поддержанное заместителем генпрокурора РФ Дмитрием Демешиным, запрашивало для Дмитрия Маслодудова наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также многомиллионный штраф. Вину свою он не признаёт, считая, что его оговорили.