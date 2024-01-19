Скончался бывший глава Индустриального района Перми

О причине смерти Владимира Тафинцева не сообщается. Прощание с покойным прошло 17 января.



Владимир Тафинцев родился 18 марта 1952 года в поселке Буреполом Горьковской области. В 1974 году окончил Пермский государственный университет по специальности преподаватель истории и обществоведения. Работал учителем в Черновской средней школе, инструктором Пермского обкома ВЛКСМ, заместителем директора ПТУ № 34, директором школы № 33.



До назначения в ноябре 2002 года на должность исполняющего обязанности главы администрации Индустриального района Перми работал начальником управления по делам защиты семьи и населения администрации города Перми, а также председателем городского комитета по труду и социальной защите населения. В должности главы района господин Тафинцев проработал до марта 2005 года.



Незадолго до увольнения с поста главы Индустриального района Владимир Тафинцев баллотировался на выборы в законодательное собрание региона от избирательного округа № 7, заняв в итоге третье место, не позволившее ему стать депутатом регионального парламента. Позднее, в 2010—2019 годах, возглавлял Открытую общеобразовательную школу Перми.