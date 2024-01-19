В столице пройдет Московский международный фестиваль студенческого предпринимательства

Посетить «Студфест» могут все желающие по предварительной регистрации.
Ключевым событием фестиваля станет конкурс молодежных проектов. Начинающие предприниматели поделятся своими бизнес-идеями по таким направлениям, как информационные технологии, социальные инициативы, здоровье, наука и креативные индустрии. Авторы лучших предложений получат возможность доработать их вместе с наставниками и презентовать на главной сцене «Студфеста».
Всего в конкурсе будет пять номинаций. «Инновационная Москва» посвящена решениям в области науки и техники, «Социальная Москва» — повышению качества жизни в городе, а «Здоровая Москва» — правильному питанию и спорту. Тем, кто выберет направление «Креативная Москва», нужно предложить варианты развития сферы развлечений. Номинация «Цифровая Москва» объединяет проекты в области программирования, ИТ, интернета, связи, робототехники и других отраслей.
Кроме того, на фестивале состоится награждение победителей добровольного квалификационного экзамена.
Поддержка начинающим бизнесменам предоставляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».