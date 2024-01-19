В Узбекистане появится еще один туристический центр

ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. В Узбекистане на территории Шахрисабзского района создадут туристический центр «Шахрисабз», сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов.
Его строительство предусмотрено постановлением президента «О мерах по созданию современных объектов обслуживания и туризма в горно-рекреационных районах Кашкадарьинской области».
Площадь нового туристического центра — 240 га.
«Разработанный мастер-план предусматривает размещение в туристическом центре современных сервисных комплексов и объектов туристской инфраструктуры, включая гостиницы, гостевые дома, оздоровительные, торгово-развлекательные центры», — говорится в сообщении.
В частности, чтобы создать соответствующие условия для отдыхающих в 2024—2025 годах на данной локации построят три современных гостиничных комплекса, центры питания, обслуживания и торгово-развлекательные, открытую автостоянку и канатную дорогу.