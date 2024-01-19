В Самаре хотят построить новый автовокзал к 2030 году

В Самаре планируют построить новый транспортно-пересадочный узел «Соцгород». Он должен появиться к 2030 году. Соответствующая информация появилась в генеральном плане города.
Согласно опубликованным документам, строительство ТПУ предусматривает возведение крытых остановочных платформ, остановки и автостанции. Остановочные платформы рассчитывают сделать на всю длину пассажирских.
А остановочный пункт «Соцгород» будет представлять собой пешеходный ход через ж/д пути и проезжую часть улицы Заводской с ограждениями пешеходной зоны. Где конкретно будет располагаться новый автовокзал, пока не сообщается. Однако судя по всему, речь идет о Куйбышевском районе.
Также в документах указано, что транспортно-пересадочный узел предназначен для обслуживания пассажиров в междугороднем и пригородном направлениях. Напомним, в Самаре у Кировского рынка тоже откроют транспортно-пересадочный узел «Пятилетка». А на территории у проспекта Кирова построят проезд между новой автостанцией и ж/д платформой.