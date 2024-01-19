В Самаре хотят построить новый автовокзал к 2030 году

А остановочный пункт «Соцгород» будет представлять собой пешеходный ход через ж/д пути и проезжую часть улицы Заводской с ограждениями пешеходной зоны. Где конкретно будет располагаться новый автовокзал, пока не сообщается. Однако судя по всему, речь идет о Куйбышевском районе.