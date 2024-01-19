С 1 февраля на Западном подъезде к Ростову изменят схему движения транспорта

С 1 февраля 2024 года на Западном подъезде к Ростову-на-Дону (трасса А-135) изменится схема движения транспорта. Об этом предупреждает пресс-служба ФКУ Упрдор «Москва — Волгоград».
— На отрезке с 0 по 4 километр проезд будет осуществляться по двум левым полосам. Две правые полосы дороги и моста через Чмутовую закроют на капремонт, — говорится в сообщении.
По данным дорожного агентства, работы на участке с 0 по 6 километр ведутся с 2022 года, они должны завершиться уже этой осенью. К этому моменту обновление полностью выполнено на отрезке с 3 по 6 километр.
В 2024 году на оставшемся участке пути усилят основание дороги, обновят покрытие и приведут к нормативу обочины. На мосту через реку Чмутовую, где в прошлом году привели в порядок изношенные конструкции левой половины, проведут такие же работы на правой половине сооружения.