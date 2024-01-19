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Снежный ад! Казанцы публикуют видео жутких заторов на трассах РТ

Сильнейший снежный буран, обрушившийся сегодня ночью на Татарстан, практически полностью парализовал движение на автотрассах республики. Водители, оказавшиеся за городом, публикуют жуткие видео дорожной обстановки.

Нулевая видимость, моментально появляющиеся снежные перемёты и шквалистый ветер с колючим снегом — всё это приводит к множествам аварий.

На видео, присланным читателями «АиФ — Казань», участок автотрассы Казань — Набережные Челны. По словам очевидцев, автомобильная пробка из намертво заблокированных в снегу фур и легковушек между ними тянется аж до самого Мамадыша.

Кроме того, из-за сильного гололёда автомобили, идущие со стороны Мамадыша не успевают тормозить перед затором и влетают друг в друга, провоцируя дальнейшие аварии.