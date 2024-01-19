Снежный ад! Казанцы публикуют видео жутких заторов на трассах РТ

Нулевая видимость, моментально появляющиеся снежные перемёты и шквалистый ветер с колючим снегом — всё это приводит к множествам аварий.
На видео, присланным читателями «АиФ — Казань», участок автотрассы Казань — Набережные Челны. По словам очевидцев, автомобильная пробка из намертво заблокированных в снегу фур и легковушек между ними тянется аж до самого Мамадыша.
Кроме того, из-за сильного гололёда автомобили, идущие со стороны Мамадыша не успевают тормозить перед затором и влетают друг в друга, провоцируя дальнейшие аварии.