Нижегородскую канатную дорогу закроют в 2025 году из-за замены кабинок

Нижегородская канатная дорога приостановит работу в 2025 году из-за замены кабинок. Об этом сообщает «АиФ-НН» со ссылкой на заместителя министра транспорта региона Дениса Рябинина.
Как отмечается, замена кабинок в канатной дороге, которая связывает Нижний Новгород и Бор, запланирована на начало 2025 года. Кроме того, количество кабинок планируют увеличить. На время закрытия канатки для жителей пустят дополнительные автобусы и электрички.
Ранее стало известно, что фуникулер в Нижегородском кремле планируют открыть в 2024 году. В конце 2023 года специалисты уже начали проводить тестовые испытания.