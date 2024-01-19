Нижегородскую канатную дорогу закроют в 2025 году из-за замены кабинок

Как отмечается, замена кабинок в канатной дороге, которая связывает Нижний Новгород и Бор, запланирована на начало 2025 года. Кроме того, количество кабинок планируют увеличить. На время закрытия канатки для жителей пустят дополнительные автобусы и электрички.