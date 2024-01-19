Ирина Текслер публично поздравила губернатора с днем рождения: «Мой дорогой, горячо любимый муж»

«Мы ездили на карьеры, на озера, жарили шашлыки, я пыталась водить жигули “пятерку” по просторным проспектам Южноуральской столицы, это были твои первые седые волосы. Но я влюбилась в этот край синих гор, в эту зелень лесов, прозрачность тысяч озер, в открытых, настоящих людей, друзей, что с тобой рядом со школьной парты, а кто-то и с детского сада. Так умеют дружить только здесь, на Урале», — поделилась Ирина Текслер.
Супруга губернатор отметила, что Челябинская область славится своей любви к Родине и стране. Все меньше молодежи хотят уезжать из родного региона.
Супруга пожелала поддержки от близких ему людей в его устремлениях и процветания планов: «Я бесконечно люблю тебя и уважаю за преданность и настоящую любовь к своему родному краю».
Под руководством мужа регион изменился в нужную сторону, уверяет Ирина Текслер.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что сегодня губернатору Челябинской области Алексею Текслеру исполнился 51 год.