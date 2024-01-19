В Камышинском районе провожают в последний путь погибшего в СВО Игоря Цзю

В пятницу, 19 января жители Камышинского района прощаются с погибшим в зоне специальной военной операции земляком Игорем Цзю, ообщает infokam.su со ссылкой на местную администрацию. 56-летний мужчина подписал контракт с Минобороны РФ в августе 2023 года.
В село Чухонастовку Игорь Альбертович переехал из Узбекистана и обрел здесь вторую родину. В Камышине живет его брат — здесь и похоронят военнослужащего, которого не стало при выполнении задания на территории Донецкой народной республики.
В районной администрации выразили соболезнования родным и близким погибшего. Ранее в Камышине сообщили о гибели сразу двух земляков.