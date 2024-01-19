Везли домой после операции: Проводница поезда выбросила на мороз кота в Кировской области, посчитав его «зайцем»

Котик по имени Твикс ехал из Екатеринбурга в Санкт-Петербург, и все было хорошо, пока в поездку не вмешалась проводница. Женщина не поняла, чей питомец бегает по вагону, схватила его и выбросила за борт. Так рыжий малыш оказался на морозе. Все произошло еще 11 января, но поиски кота продолжаются. Искать пушистика помогают волонтеры по всей стране. Кот может быть где угодно: он мог залезть в другой вагон и проехать еще несколько остановок, хоть и выбросили его в Кирове.
— Котик домашний, ласковый малыш, мог запрыгнуть от страха в ящик под вагоном, проехать какой то промежуток времени там, может оказаться в районе путей в районах вокзала, Чистых Прудов, на следующей станции в Оричах, Котельниче, забиться в теплые складские помещения, написала в соцсетях волонтер Ольга, которая помогает в поисках рыжика.
Она рассказала, что питомца с операции вез отец хозяина. О том, что котик пропал, мужчина сообщил лишь почти через сутки. Хозяин Твикса тоже забил тревогу. Транспортная полиция уже провела проверку.
В РЖД перед хозяином котика извинились и объяснили, что изо всех сил ищут питомца. А в отношении проводницы обязательно проведут проверку и примут меры.
— В компании с большим вниманием и любовью относятся к животным и всячески опекают их в пути. А пока волонтеры-железнодорожники Кирова прилагают максимальные усилия к поискам кота, — заверили в РЖД.