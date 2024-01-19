Везли домой после операции: Проводница поезда выбросила на мороз кота в Кировской области, посчитав его «зайцем»

Котик по имени Твикс ехал из Екатеринбурга в Санкт-Петербург, и все было хорошо, пока в поездку не вмешалась проводница. Женщина не поняла, чей питомец бегает по вагону, схватила его и выбросила за борт. Так рыжий малыш оказался на морозе. Все произошло еще 11 января, но поиски кота продолжаются. Искать пушистика помогают волонтеры по всей стране. Кот может быть где угодно: он мог залезть в другой вагон и проехать еще несколько остановок, хоть и выбросили его в Кирове.