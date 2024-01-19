Уроженка Красноярска Мирра Андреева вышла в ⅛ финала Australian Open

Уроженка Красноярска теннисистка Мирра Андреева обыграла француженку Диан Парри в рамках третьего круга Australian Open, который проходит в Мельбурне.
Встреча закончилась со счётом 1:6, 6:1, 7:6 (10:5). В решающем сете Андреева уступала со счётом 1:5. При счёте 2:5 она отыграла матчбол, а в конце сета одержала победу на тай-брейке. Игра продолжалась 2 часа 23 минуты.
В четвёртом раунде Мирра Андреева встретится либо со Сторм Хантер (Австралия), либо с Барборой Крейчиковой (Чехия). Это будет зависеть от результата их игры.
Отметим, что Мирра Андреева стала четвёртой теннисисткой, которая за последние 30 лет смогла дойти до ⅛ финала на Уимблдоне и Australian Open до достижения 17 лет. Это удавалось сделать Мартине Хингис, Татьяне Головин и Кори Гауфф.
Ранее сообщалось о том, что Мирра Андреева одолела шестую ракетку мира Онс Жабер. Тогда это позволило ей выйти в третий круг.