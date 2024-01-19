Уроженка Красноярска Мирра Андреева вышла в ⅛ финала Australian Open

Отметим, что Мирра Андреева стала четвёртой теннисисткой, которая за последние 30 лет смогла дойти до ⅛ финала на Уимблдоне и Australian Open до достижения 17 лет. Это удавалось сделать Мартине Хингис, Татьяне Головин и Кори Гауфф.