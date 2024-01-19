В ГИБДД назвали самые аварийные районы Нижнего Новгорода

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 января, ФедералПресс. Чаще всего дорожные аварии в Нижнем Новгороде в 2023-м году происходили в Автозаводском районе. С января по декабрь там случилось 388 ДТП. Наименьшее количество происшествий на дороге зафиксировали в Московском районе. Статистику предоставили «ФедералПресс» в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.