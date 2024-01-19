В ГИБДД назвали самые аварийные районы Нижнего Новгорода

«В Нижнем Новгороде в 2023 году зарегистрировали 1911 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в которых 41 человек погиб и 2297 человек получили травмы различной степени тяжести», — пояснили в ведомстве.
Из общего числа доля ДТП с участием детей составила 200 инцидентов, в результате которых погибли три ребенка и 215 несовершеннолетних получили различные травмы. Стоит отметить, что данная статистика относится к детям в возрасте до 16 лет.
Самые аварийные районы Нижнего Новгорода
Разбивая статистику по районам города, можно отметить следующую картину:
в Автозаводском районе было зарегистрировано 388 ДТП;
в Нижегородском районе — 306 таких случаев;
в Канавинском районе — 236 происшествий;
в Советском районе — 226 инцидентов;
в Ленинском районе — 218 аварий;
в Сормовском районе — 213 ДТП;
в Приокском районе −187 дорожно-транспортных происшествий;
в Московском районе — 137.
Ранее «ФедералПресс» писал о том, что жителям Пермского края начнут давать денежное вознаграждение в размере пяти тысяч рублей за информацию о пьяных водителях. Аналогичная мера действует и в других регионах, например, в Нижегородской области платят две тысячи рублей.