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В ГИБДД назвали самые аварийные районы Нижнего Новгорода

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 января, ФедералПресс. Чаще всего дорожные аварии в Нижнем Новгороде в 2023-м году происходили в Автозаводском районе. С января по декабрь там случилось 388 ДТП. Наименьшее количество происшествий на дороге зафиксировали в Московском районе. Статистику предоставили «ФедералПресс» в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.
Источник: РИА "Воронеж"

«В Нижнем Новгороде в 2023 году зарегистрировали 1911 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в которых 41 человек погиб и 2297 человек получили травмы различной степени тяжести», — пояснили в ведомстве.

Из общего числа доля ДТП с участием детей составила 200 инцидентов, в результате которых погибли три ребенка и 215 несовершеннолетних получили различные травмы. Стоит отметить, что данная статистика относится к детям в возрасте до 16 лет.

Самые аварийные районы Нижнего Новгорода

Разбивая статистику по районам города, можно отметить следующую картину:

в Автозаводском районе было зарегистрировано 388 ДТП;

в Нижегородском районе — 306 таких случаев;

в Канавинском районе — 236 происшествий;

в Советском районе — 226 инцидентов;

в Ленинском районе — 218 аварий;

в Сормовском районе — 213 ДТП;

в Приокском районе −187 дорожно-транспортных происшествий;

в Московском районе — 137.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что жителям Пермского края начнут давать денежное вознаграждение в размере пяти тысяч рублей за информацию о пьяных водителях. Аналогичная мера действует и в других регионах, например, в Нижегородской области платят две тысячи рублей.

ГИБДД