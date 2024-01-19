В Кузбассе посадили водителя, сбившего насмерть 5-летнего ребёнка

По данным кузбасских следователей, в Киселёвске вынесли приговор ранее судимому 20-летнему горожанину, который насмерть сбил ребёнка.
Трагедия произошла 29 июля 2023 года. Осуждённый ехал на ВАЗ 2110 без водительских прав и на не зарегистрированной машине. На ул. 1 Мая фигурант превысил скорость и наехал на 5-летнего пешехода, перебегавшего проезжую часть дороги. В результате мальчик получил многочисленные травмы, от которых скончался на месте.
Со следствием мужчина сотрудничал, вину признал. Суд назначил ему 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года 6 месяцев.