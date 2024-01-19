Воронежцам рассказали, как подать заявку на отсрочку от весеннего призыва

Работники IT-компаний Воронежской области с 22 января по 6 февраля могут подать заявку на отсрочку от весеннего призыва. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.
Документы IT-специалисты могут подать в личном кабинете на портале Госуслуг. Либо компания, где они работают, может внести их в свой список.
Право на отсрочку имеют официально трудоустроенные граждане России от 18 до 30 лет с соответствующим высшим образованием, работающие в IT-компаниях не менее 11 месяцев в течение года до даты начала призыва.
Если стаж специалиста менее года, то тоже есть вариант избежать призыва. При условии получения образования вуза по одному из указанных направлений и заключении трудового договора со специалистом в течение года после получения диплома.
Работодатели должны проверить и подтвердить данные, поданные сотрудниками, до 10 февраля. Минцифры передаст их в Минобороны до 2 марта. Решения по отсрочке будут принимать с 1 апреля по 15 июля.