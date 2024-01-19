В Кузбассе сдали первый многоквартирный дом для льготников

Как сообщает правительство Кузбасса, в регионе сдали первый многоквартирный девятиэтажный дом для льготников. Его построили в Ленинске-Кузнецком в микрорайоне «Профсоюзный» на ул. Топкинская, 152/1. Ключи от квартир получили 89 жителей аварийных домов, 7 ветеранов боевых действий и 3 инвалида.
«Теперь нашей семье больше не придётся топить печь, приносить воду и ждать. Всё новое, современное, красивое. Есть сантехника, счётчики, хороший ремонт. Переехали в квартиру всей семьёй — супруг, дети, внуки. Непривычный высокий дом, но он нам сразу понравился. Внутри двора много мест для прогулки, все красиво оформлено. Душа радуется», — говорит новосёл Елена Шитикова.
В доме 99 квартир (1 и 2-комнатных) с отделкой под ключ: в них установлены счётчики, межкомнатные двери, пластиковые окна и натяжные потолки. Во дворе стоит детская площадка, в шаговой доступности — детский сад, магазины, аптеки и автобусные остановки.
За последние пять лет по нацпроекту в Кемеровской области построили более 400 многоквартирных домов, из которых 150 предназначены для льготников.