В Кузбассе сдали первый многоквартирный дом для льготников

«Теперь нашей семье больше не придётся топить печь, приносить воду и ждать. Всё новое, современное, красивое. Есть сантехника, счётчики, хороший ремонт. Переехали в квартиру всей семьёй — супруг, дети, внуки. Непривычный высокий дом, но он нам сразу понравился. Внутри двора много мест для прогулки, все красиво оформлено. Душа радуется», — говорит новосёл Елена Шитикова.