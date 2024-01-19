Суд обязал «серых» майнеров вернуть 23 млн рублей в энергосистему Иркутской области

Также стоит добавить, что деятельность недобросовестных криптовалютчиков довольно опасна. Работа оборудования для добычи криптовалюты в несоответствующих для этого условиях становится причиной перебоя напряжения, отключения электроэнергии и пожаров. Например, в 2023 году произошли несколько чрезвычайных случаев в Нижнеудинске, Усть-Илимске, Заларях, Иркутске, Шелехове и соседних с ними населенных пунктах. Возгорания начинались при разных условиях. У кого-то машинки работали на балконе, у кого-то — в гараже, подсобных помещениях. Отметим, что в некоторых случаях сумма восстановления имущества составляет сотни тысяч рублей, что не покрывает прибыль криптопредпринимателей.