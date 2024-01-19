Суд обязал «серых» майнеров вернуть 23 млн рублей в энергосистему Иркутской области

В декабре прошлого года от «Иркутскэнергосбыта» в суды поступило 67 исковых заявлений, где ответчиками выступают «серые» майнеры. Недобросовестные криптопредприниматели добывали валюту на неспециализированных площадках. В настоящее время по вступившим в силу решениям суда «серые» майнеры должны уплатить более 23 млн 105 тысяч рублей. Добавим, что еще 30 исковых заявлений рассматривается в судебных инстанциях. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
По решениям суда недобросовестные майнеры обязаны оплачивать электроэнергию, которая необходима для добычи криптовалюты, по коммерческому тарифу, это примерно 3,5−4 рубля. При этом по льготной ставке, которой они пользуются, и по которой оплачивают электричество обычные жители, сумма составляет 1,42 рубля. Таким образом, перерасчет платы с льготного на коммерческий тариф значительно уменьшает финансовую выгоду майнеров.
Также стоит добавить, что деятельность недобросовестных криптовалютчиков довольно опасна. Работа оборудования для добычи криптовалюты в несоответствующих для этого условиях становится причиной перебоя напряжения, отключения электроэнергии и пожаров. Например, в 2023 году произошли несколько чрезвычайных случаев в Нижнеудинске, Усть-Илимске, Заларях, Иркутске, Шелехове и соседних с ними населенных пунктах. Возгорания начинались при разных условиях. У кого-то машинки работали на балконе, у кого-то — в гараже, подсобных помещениях. Отметим, что в некоторых случаях сумма восстановления имущества составляет сотни тысяч рублей, что не покрывает прибыль криптопредпринимателей.