На Южном Урале в ближайшие три дня ожидаются потепление до +1 и метели

Днем в субботу при переменной облачности на крайнем севере локально пройдет небольшой снег, мокрый снег, в отдельных районах будут наблюдаться метели. Температура воздуха составит минус 4−9, в низинах — до 12, в горах — от минус 4 до плюс 1 градуса. Ветер южный, юго-западный 5−10 м/с, кое-где порывы до 14 м/с.