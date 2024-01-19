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На Южном Урале в ближайшие три дня ожидаются потепление до +1 и метели

В Челябинской области в ближайшие три дня ожидаются потепление и метели, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Сейчас в Ричмонде: +4° 0 м/с 56% 753 мм рт. ст. +1°

По информации синоптиков, ночью 20 января будет минус 16−21, в низинах — до 26, в горах — 9−14 градусов, преимущественно без осадков, местами метели.

Днем в субботу при переменной облачности на крайнем севере локально пройдет небольшой снег, мокрый снег, в отдельных районах будут наблюдаться метели. Температура воздуха составит минус 4−9, в низинах — до 12, в горах — от минус 4 до плюс 1 градуса. Ветер южный, юго-западный 5−10 м/с, кое-где порывы до 14 м/с.

Ночью 21 января прогнозируется минус минус 9−14, на крайнем западе — до 4 ниже нуля. Днем в воскресенье метеорологи обещают минус 6−11, на крайнем западе — до минус 1 градуса. В эти сутки при переменной облачности преимущественно без осадков, ветер южный 5−10 м/с, локально порывы до 14 м/с.

Предварительные расчеты показывают, что в понедельник в регионе возможны снегопады — от небольших до умеренных, в отдельных районах — метели. Температура воздуха по сравнению с 21 января существенно не изменится.

В Челябинске ночью 20 января будет минус 18−20, 21 и 22 января — минус 10−12. Днем в субботу ожидается минус 5−7, воскресенье и понедельник — 6−8 ниже нуля. Снегопад начнется 22 января.