На Южном Урале в ближайшие три дня ожидаются потепление до +1 и метели

По информации синоптиков, ночью 20 января будет минус 16−21, в низинах — до 26, в горах — 9−14 градусов, преимущественно без осадков, местами метели.
Днем в субботу при переменной облачности на крайнем севере локально пройдет небольшой снег, мокрый снег, в отдельных районах будут наблюдаться метели. Температура воздуха составит минус 4−9, в низинах — до 12, в горах — от минус 4 до плюс 1 градуса. Ветер южный, юго-западный 5−10 м/с, кое-где порывы до 14 м/с.
Ночью 21 января прогнозируется минус минус 9−14, на крайнем западе — до 4 ниже нуля. Днем в воскресенье метеорологи обещают минус 6−11, на крайнем западе — до минус 1 градуса. В эти сутки при переменной облачности преимущественно без осадков, ветер южный 5−10 м/с, локально порывы до 14 м/с.
Предварительные расчеты показывают, что в понедельник в регионе возможны снегопады — от небольших до умеренных, в отдельных районах — метели. Температура воздуха по сравнению с 21 января существенно не изменится.
В Челябинске ночью 20 января будет минус 18−20, 21 и 22 января — минус 10−12. Днем в субботу ожидается минус 5−7, воскресенье и понедельник — 6−8 ниже нуля. Снегопад начнется 22 января.