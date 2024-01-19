50 грузовиков в очереди, 25 — уже на «нейтралке»: ситуация на границе Калининградской области с Литвой

«По данным на 9:00 19 января на ТП МАПП “Чернышевское” за сутки было оформлено 128 большегрузов на въезд в Российскую Федерацию, 62 — на выезд. Очередь на въезд в регион отсутствует. Выезда в Литву ожидает 50 единиц грузового транспорта, ещё 25 находится на нейтральной полосе, уже оформленные калининградскими таможенниками», — говорится в сообщении.