50 грузовиков в очереди, 25 — уже на «нейтралке»: ситуация на границе Калининградской области с Литвой

На выезде в Литву из Калининградской области в очереди стоят 50 грузовиков. Об этом сообщает пресс-служба местной таможни в пятницу, 19 января.
«По данным на 9:00 19 января на ТП МАПП “Чернышевское” за сутки было оформлено 128 большегрузов на въезд в Российскую Федерацию, 62 — на выезд. Очередь на въезд в регион отсутствует. Выезда в Литву ожидает 50 единиц грузового транспорта, ещё 25 находится на нейтральной полосе, уже оформленные калининградскими таможенниками», — говорится в сообщении.
Всего через таможенные посты за сутки из области в Литву и Польшу выехали 119 грузовиков и 247 легковушек, обратно — 148 фуры и 238 авто других габаритов.
Накануне сообщалось, что на российско-литовской границе собралась очередь большегрузов.