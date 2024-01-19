Спешите за билетами: «Поезд Победы» прибудет в Ленинградскую область 23 января

Отметим, что звание «Города воинской доблести» Кириши получили в 2020 году за мужество, стойкость и героизм, проявленные защитниками Отечества в период оборонительно-наступательных операций войск Красной Армии в Киришском оборонительном районе немецких войск и при штурме укрепленного плацдарма в районе населенных пунктов Новые Кириши и Грузино в период с 16 октября 1941 года по 8 октября 1943 года.