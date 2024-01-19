Спешите за билетами: «Поезд Победы» прибудет в Ленинградскую область 23 января

В Гатчине передвижной музей будет работать с 23 по 24 января, в Волосово — 25 и 26 января, в Кингсеппе — 27 января, а в Луге — 28 января.
Посетить «Поезд Победы» можно бесплатно, но для этого необходимо зарегистрироваться. Входные пригласительные билеты можно получить на сайте за один-два дня до даты прибытия экспозиции в город.
Напомним, что в поезде восемь вагонов, каждый из которых ─ это отдельная инсталляция. Сопровождает экспозицию закадровый голос машинистки Лидии, участницы военных событий.
Отметим, что звание «Города воинской доблести» Кириши получили в 2020 году за мужество, стойкость и героизм, проявленные защитниками Отечества в период оборонительно-наступательных операций войск Красной Армии в Киришском оборонительном районе немецких войск и при штурме укрепленного плацдарма в районе населенных пунктов Новые Кириши и Грузино в период с 16 октября 1941 года по 8 октября 1943 года.