Пермские власти засекретили список камер видеонаблюдения в регионе

«Решением оперштаба утвержден перечень объектов, собственники которых обязаны обеспечить подключение камер. Перечень включает в себя объекты социального значения. Перечень носит гриф “для служебного пользования”», — заявили URA.RU в ведомстве. Владельцев видеокамер, которым надо подключиться к общей системе, уведомят в частном порядке.
Как ранее рассказывало URA.RU, 15 января губернатор Прикамья Дмитрий Махонин подписал указ, который обязывает владельцев видеокамер подключить их единой системе видеонаблюдения (ЕСВН). Доступ к ней есть у единых дежурно-диспетчерских служб муниципалитетов (ЕДДС). Кроме этого, существует закрытый сегмент, доступ к которому есть только у правоохранительных органов.