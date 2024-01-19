Пермские власти засекретили список камер видеонаблюдения в регионе

Перечень видеокамер, которые жители и организации Пермского края обязаны подключить к единой системе наблюдения региона, засекречен. Об этом URA.RU сообщили в министерстве территориальной безопасности Прикамья. Ранее губернатор Дмитрий Махонин подписал указ, по которому физические и юридические лица обязаны предоставить государственным органам доступ к своим видеокамерам. В минтербезе пояснили, что речь идет об ограниченном перечне объектов, но разглашать его нельзя.