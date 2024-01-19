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Пятница — день самых суровых пробок: В центре Кишинева ограничили движение — список закрытых улиц

Водителей, пересекающих кварталы, где объявлено о приостановке дорожного движения, призывают избегать указанной зоны.
Источник: Комсомольская правда

На некоторых улицах столицы Молдовы будет частично ограничено дорожное движение.

В пятницу, 19 января, с 07:30 до 16:00 будет частично приостановлено движение по улице 31 августа 1989 года.

На некоторых улицах столицы будет частично ограничено дорожное движение.

Движение приостановят на участке между улицами Василе Александри — Армянской и Александру Хыждеу, в периметре улиц Александру Влахуцэ — Василе Александри.

Мера принята в связи с необходимостью проведения работ по обрезке деревьев.

Водителей, пересекающих кварталы, где объявлено о приостановке дорожного движения, призывают избегать указанной зоны.