Пятница — день самых суровых пробок: В центре Кишинева ограничили движение — список закрытых улиц

На некоторых улицах столицы Молдовы будет частично ограничено дорожное движение.
В пятницу, 19 января, с 07:30 до 16:00 будет частично приостановлено движение по улице 31 августа 1989 года.
На некоторых улицах столицы будет частично ограничено дорожное движение.
Движение приостановят на участке между улицами Василе Александри — Армянской и Александру Хыждеу, в периметре улиц Александру Влахуцэ — Василе Александри.
Мера принята в связи с необходимостью проведения работ по обрезке деревьев.
Водителей, пересекающих кварталы, где объявлено о приостановке дорожного движения, призывают избегать указанной зоны.