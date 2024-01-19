693 Сони и один Анри. Филолог — о популярных и необычных именах

Профессор кафедры русского языка и литературы Челябинского госуниверситета Людмила Месеняшина рассказала, на что следует обратить внимание при выборе имени и с какими трудностями могут столкнуться обладатели необычных имен.
«Мода меняется постепенно».
В прошлом году в Челябинской области на пике популярности было имя Соня — так назвали 693 девочек. Также, по данным регионального Госкомитета по делам ЗАГС, было зарегистрировано 544 новорожденных с именем Ева. В топе женских имён Виктория (478), Анна (478) и Мария (455). Для сравнения: в 2021 году самыми распространенными были Алиса и Анастасия.
Среди мужских имен в 2023 году на первом месте Михаил, так назвали 678 новорожденных мальчиков. Лидер 2021 года Артём отступил на второе место (658). Вновь в число наиболее популярных имен вернулся Александр (618). В пятерку лидеров также вошли Матвей (581) и Лев (451).
Наиболее редкие женские имена — Агриппина, Алевтина, Даниэлла, Селина и Руслана. Из мужских самыми редкими оказались Дорофей, Нил, Август, Анри, Эдгар. Каждое из перечисленных имен в Челябинской области было использовано в 2023 году однократно.
«Как видим, мода на имена меняется постепенно, не допуская резких скачков, — говорит Людмила Месеняшина. — Практически не покидает тройку лидеров мужское имя Александр, державшее пальму первенства в течение почти двух веков. С приятным удивлением можно отметить возвращение интереса к традиционному в России имени Артём, еще 6−7 лет назад входившему в число редких. Характерно, что южноуральцы стали придерживаться моды на старославянские имена. Одни проявляют свою оригинальность именно в реанимации старинных имён, которые сейчас не носят, типа Кузьмы, Прохора, другие — за счёт того, что придумывают имена, которые похожи на старославянские, типа Радомиров и Доброславов».
По мнению специалиста, в России и в частности в Челябинской области сохраняется склонность к европейским именам.
«Когда девочку называют Венера или Аврора, а мальчика Марс, это совершенно нормально, мы к этому уже привыкли, — говорит Людмила Месеняшина. — Роберты и Эдуарды уже тоже не режут слух в отличие от Эдгаров и Анри. Собственно, Анри — это французский вариант имени Генрих. Но незнание европейских языков позволяет людям использовать и такие варианты».
Иногда родители дают своему ребенку двойное и даже тройное имя.
«Но надо смотреть, кто это делает, — дополняет профессор. — У евреев традиционно двойные имена, например, Лиза-Лия, Абрам-Гирш — их сколько угодно! Есть и другие этносы в нашем регионе, где двойные имена в норме. С другой стороны, если речь о русских родителях, то двойное имя типа Виктории-Даниэллы, конечно, всё-таки оригинальничание чистой воды. Хотя это может быть и следствием спора между родителями. В соцсетях часто встречаются такие истории, когда молодая мама жалуется, что хочет назвать сына Марком, а муж — Анисимом, в таких случаях они называют сына Марк-Анисим и успокаиваются. А уж какое из имен приживется — покажет время!».
Подумать о внуках.
При выборе имени профессор советует обращать внимание не только на стилистическую, но и культурологическую сочетаемость. Комичный эффект может вызвать сочетание зарубежного или очень необычного имени и русского отчества.
"Когда я работала школьной учительницей, у меня была коллега, которую звали Атлантида Павловна, — вспоминает Людмила Месеняшина. — Благо, что дети в этом случае не будут Атлантидовичами! А то ведь бывают и Тракторовичи, и Анриевичи! Выбирая имя ребенку, подумайте о внуках! Ежели будет умный сотрудник ЗАГСа, он посоветует Анри записать своих детей хотя бы как Генриховичей. Кстати, из немецкого имени проще всего сделать отчество! Лучше записать Иоганнович, чем Джонович, согласитесь? Хорошо, когда есть сочетаемые звонкие звуки в имени и отчестве, или сочетаемые глухие. Но сегодня это уже не так важно. У меня самой дочь Ольга Григорьевна, на мой взгляд, не очень благозвучно, но что поделать — дань семейной традиции. Ребенок не виноват, что отца зовут Григорием, а я обещала своей матери назвать свою дочь именем ее матери.
Так что родителям мальчиков советую хорошенько думать, какое имя давать сыну, потому что потом придется лепить из этого отчество. Давая имя девочке, надо думать, как оно сочетается прежде всего с ее собственным отчеством. Фамилию-то она при желании сможет поменять, когда выйдет замуж".