693 Сони и один Анри. Филолог — о популярных и необычных именах

"Когда я работала школьной учительницей, у меня была коллега, которую звали Атлантида Павловна, — вспоминает Людмила Месеняшина. — Благо, что дети в этом случае не будут Атлантидовичами! А то ведь бывают и Тракторовичи, и Анриевичи! Выбирая имя ребенку, подумайте о внуках! Ежели будет умный сотрудник ЗАГСа, он посоветует Анри записать своих детей хотя бы как Генриховичей. Кстати, из немецкого имени проще всего сделать отчество! Лучше записать Иоганнович, чем Джонович, согласитесь? Хорошо, когда есть сочетаемые звонкие звуки в имени и отчестве, или сочетаемые глухие. Но сегодня это уже не так важно. У меня самой дочь Ольга Григорьевна, на мой взгляд, не очень благозвучно, но что поделать — дань семейной традиции. Ребенок не виноват, что отца зовут Григорием, а я обещала своей матери назвать свою дочь именем ее матери.