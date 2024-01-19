Грозит ли Казахстану дефицит воды

«Да, по сравнению с 1960 годом в среднем произошло сокращение объема воды на 12,5 кубокилометров. До 2040−2050 годов прогнозируют, что еще на 12−15 кубометров сократится. Но даже тогда у нас останутся 90 кубокилометров. Возможно, в будущем отдельные регионы будут испытывать проблемы с водой, но в целом мы не можем говорить, что в стране у нас дефицит воды».