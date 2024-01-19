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Вице-премьер России Чернышенко не смог прилететь в Казань из-за непогоды

Он должен был прибыть в город 19 января.
Источник: Комсомольская правда

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко не смог прилететь в Казань из-за непогоды. Он должен был прибыть в город 19 января и посетить ряд мероприятий.

Чернышенко ждали на заседании оргкомитета Игр БРИКС, фестивале «Фиджитал Татарстан» и на заседании итоговой коллегии республиканского Минцифры Татарстана. Также он должен был ознакомится с подготовкой к «Играм будущего».

В связи с этим вице-премьер страны примет участие в оргкомитете и коллегии по видео-конференц-связи. Ранее предполагалось, что после его визита в столицу Татарстана подготовка к Играм перейдет в активную стадию, сообщает «Бизнес Онлайн».

Напомним, из-за «Игр будущего» в Казани ограничат движение авто на нескольких улицах.