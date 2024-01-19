Вице-премьер России Чернышенко не смог прилететь в Казань из-за непогоды

В связи с этим вице-премьер страны примет участие в оргкомитете и коллегии по видео-конференц-связи. Ранее предполагалось, что после его визита в столицу Татарстана подготовка к Играм перейдет в активную стадию, сообщает «Бизнес Онлайн».