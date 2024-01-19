В Самаре построят пути для скоростного трамвая на улицах Авроры и Гагарина

В Самаре планируют построить трамвайные пути скоростного трамвая. Их хотят проложить в нескольких местах. Соответствующая информация появилась в генеральном плане города.
Согласно опубликованным документам, в планах властей строительство 4,46 км трамвайных путей скоростного трамвая на улицах Авроры и Гагарина, а также 14 км на проспекте Карла Маркса. Завершить работы должны к 2030 году. К этому же сроку должно появиться трамвайное депо площадью 6 га на проспекте Карла Маркса и Ракитовском шоссе. Оно будет рассчитано на 100 вагонов.
Генплан Самары предусматривает и реконструкцию 16 км трамвайных путей скоростного трамвая на улицах Ново-Садовой, Ташкентской, Советской, Победы и проспекте Кирова. Ее планируют завершить к 2040 году. Напомним, о строительстве линии скоростного трамвая на пр. Карла Маркса разговоры идут с 2021 года.
Ранее стало известно, что в Самаре планируют построить новый транспортно-пересадочный узел «Соцгород». Он должен появиться тоже к 2030 году. Строительство ТПУ предусматривает возведение крытых остановочных платформ, остановки и автостанции.