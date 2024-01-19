В Самаре построят пути для скоростного трамвая на улицах Авроры и Гагарина

Согласно опубликованным документам, в планах властей строительство 4,46 км трамвайных путей скоростного трамвая на улицах Авроры и Гагарина, а также 14 км на проспекте Карла Маркса. Завершить работы должны к 2030 году. К этому же сроку должно появиться трамвайное депо площадью 6 га на проспекте Карла Маркса и Ракитовском шоссе. Оно будет рассчитано на 100 вагонов.