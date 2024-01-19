В шоу на ТНТ появятся бабушка с внучкой из Новосибирской области

У Нины Рейн 191 тысяча подписчиков, а музыкальные видеоролики с ее участием набирают по пять миллионов просмотров. Несмотря на популярность, она и не предполагала, что когда-нибудь удастся поучаствовать в шоу на федеральном канале. А вот внучка Полина всегда мечтала об этом.