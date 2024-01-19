В шоу на ТНТ появятся бабушка с внучкой из Новосибирской области

Как сообщает пресс-служба ТНТ, 20 января выходит новый выпуск музыкального шоу «Конфетка». В нем звезды должны перепеть песни народных авторов из интернета. Участники и члены жюри угадывают, какая звезда исполнила песню, а победителя выбирают зрители в зале, а также жюри.
Автор, чья песня станет «конфеткой», получает приз в 300 тысяч рублей.
В этом сезоне членами жюри стали Тимур Родригез, Регина Тодоренко и Ваня Дмитриенко. В новым выпуске к ним присоединятся Мари Краймбрери и Zivert.
Новыми участники станут бабушка Нина Рейн с внучкой Полиной Кузнецовой из поселка Чернаково в Новосибирской области. Они вместе пишут песни, снимают клипы и активно ведут соцсети.
У Нины Рейн 191 тысяча подписчиков, а музыкальные видеоролики с ее участием набирают по пять миллионов просмотров. Несмотря на популярность, она и не предполагала, что когда-нибудь удастся поучаствовать в шоу на федеральном канале. А вот внучка Полина всегда мечтала об этом.
«А я всегда хотела, чтобы мою песню исполнил популярный артист», — рассказала Полина.
Пока неизвестно, кто из звезд решится перепеть оригинал сибирячек.
Напомним, что Владимир Пресняков исполнил песню новосибирского физика на ТНТ.