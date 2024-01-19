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В 2024 году на содержание калининградских дорог выделили 375 миллионов рублей

Подрядчику поручено провести ремонт асфальтового покрытия и сопутствующие работы.
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Источник: РИА "Новости"

В 2024 году на содержание дорог в Калининграде выделили 375 миллионов рублей. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Подрядчику поручено провести ремонт дорожного покрытия, убрать ямы, заменить бортовые камни, ограждения, знаки, а также обеспечить обслуживание канализационных люков, благоустроить тротуары и выполнить другие необходимые работы. Согласно контракту, действующему до конца 2024 года, подрядчик будет ответственным за поддержание надлежащего состояния дорожной инфраструктуры в городе.

экономика