В Воронеже улицы Ломоносова и Загоровского соединит новая шестиполосная дорога

Об этом сообщили в пресс-службе Инспекции Госстройнадзора Воронежской области в пятницу, 19 января.
В настоящее время идёт строительство первого — четырёхполосного — этапа. Протяжённость участка дороги составит 1069 метров. На втором этапе строительства новой магистрали её расширят до шести полос. Для этого проведут реконструкцию улицы Ломоносова на перекрёстке с улицей Загоровского. Здесь планируют оборудовать парковку возле мегашколы.
Кроме того, на всём протяжении установят светофоры, дорожные знаки и наземные пешеходные переходы. Вдоль дороги установят пункты остановки городского общественного автотранспорта. Всего протяжённость новой автомагистрали составит около полутора километров.
— Строящаяся дорога — один из ключевых проектов городского развития, реализация которого позволит существенно сократить пробки в Центральном районе города Воронежа, — подчеркнули в ведомстве.