В Воронеже улицы Ломоносова и Загоровского соединит новая шестиполосная дорога

В настоящее время идёт строительство первого — четырёхполосного — этапа. Протяжённость участка дороги составит 1069 метров. На втором этапе строительства новой магистрали её расширят до шести полос. Для этого проведут реконструкцию улицы Ломоносова на перекрёстке с улицей Загоровского. Здесь планируют оборудовать парковку возле мегашколы.