В Новосибирской области появился уникальный киберполигон

Открытие киберполигона очень важно для региона. В образовательном кластере будут готовить высококлассных специалистов. Для строительства применялись отечественные разработки в области ИТ-технологий. В киберполигон входят модули, посвященные методам и векторам атак на инфраструктуру, способам защиты от киберугроз.