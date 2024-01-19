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В Новосибирской области появился уникальный киберполигон

В Новосибирске на базе НГТУ открыли уникальный киберполигон.
Источник: правительство Новосибирской области

В Новосибирской области 19 января открылся образовательный киберполигон. Торжественное мероприятие прошло на площадке НГТУ-НЭТИ, в нем принял участие министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Новый объект необходим для того, чтобы сформировать профессиональные компетенции у специалистов по информационной безопасности.

Открытие киберполигона очень важно для региона. В образовательном кластере будут готовить высококлассных специалистов. Для строительства применялись отечественные разработки в области ИТ-технологий. В киберполигон входят модули, посвященные методам и векторам атак на инфраструктуру, способам защиты от киберугроз.

технологии