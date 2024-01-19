В честь 75-летия города юргинцы заложили капсулу времени для потомков

В 2023 году за вклад в Победу в Великой Отечественной войне Юрге присвоено звание «Город трудовой доблести и воинской славы». В городе дислоцируются войсковые части Юргинского военного гарнизона, а личный состав участвует в специальной военной операции. Однако жители военного городка в Юрге жалуются на отсутствие отопления 4 сутки, и власти на обращения людей не реагируют.