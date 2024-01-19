В честь 75-летия города юргинцы заложили капсулу времени для потомков

Юргинцы в честь 75-летия города заложили капсулу времени для потомков с посланием от губернатора Сергея Цивилева и от горожан. Послание будет храниться в памятнике «50 лет Советской власти» до 2049 года (столетия Юрги).
На торжественном приёме в честь Дня города губернатор вручал медали юргинцам: медаль Николая Масалова, медаль «За достойное воспитание детей», «За служение Кузбассу». Почётных грамот и благодарностей губернатора были удостоены 17 человек.
По данным правительства Кузбасса, за пять лет в городе построено 14 многоквартирных домов, где отпраздновали новоселье почти 900 семей. В прошлом году открылся новый образовательный комплекс, в состав которого входят школа на 550 мест и детский сад на 220 мест.
В 2023 году за вклад в Победу в Великой Отечественной войне Юрге присвоено звание «Город трудовой доблести и воинской славы». В городе дислоцируются войсковые части Юргинского военного гарнизона, а личный состав участвует в специальной военной операции. Однако жители военного городка в Юрге жалуются на отсутствие отопления 4 сутки, и власти на обращения людей не реагируют.