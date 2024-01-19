На Кубани снова штормовое

Сегодня край накроет сильный дождь, последующие двое суток тоже сильные дожди со снегом, в сочетании с грозой и сильным порывистым ветром до 20−22 м/с.
На реках, малых реках и водотоках Крымского, Абинского, Северского, Апшеронского районов, Горячего Ключа, Геленджика, Туапсинского района ожидаются подъемы уровня воды местами с превышением неблагоприятных отметок.
В отдельных районах ожидаются очень сильные смешанные осадки — дождь, мокрый снег, дождь со снегом, сильный гололед и налипание мокрого снега на проводах и деревьях.
В течение суток 21 января, а также ночью и утром 22 января в крае ожидается очень сильный снег.