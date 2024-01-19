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В Новосибирске на выходных обещают морозы до −25 градусов

Жителям Новосибирска пообещали морозную погоду на выходных.
Сейчас в Ричмонде: +4° 4 м/с 70% 753 мм рт. ст. +1°

В выходные жителей Новосибирска ожидает малооблачная морозная погода. Такой прогноз сделали синоптики Западно-Сибирского УГМС.

В ночь на субботу, 20 января, градусники покажут около −23…-25 градусов. Днем потеплеет до −15…-17. Существенных осадков в течение дня не ожидается. Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах.

В воскресенье, 21 января, в ночные часы температура составит −24 градуса. В пригороде ожидается понижение до −27 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до −15…-17. День будет малооблачный, без осадков.