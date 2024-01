Учеба за рубежом: как узбекистанцам получить грант

В свою очередь, пригласительные письма принимаются от образовательных и научных учреждений, входящих в топ-300 академических рейтингов или топ-100 по выбранному предмету. Это рейтинги TNE (Мировой рейтинг университетов высшего образования по версии The Times), QS (Всемирный рейтинг университетов Quacquarelli Symonds), ARWU (Академический рейтинг университетов мира), The U.S. News and World Report (рейтинг лучших мировых университетов).