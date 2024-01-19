Учеба за рубежом: как узбекистанцам получить грант

ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. В 210 высших учебных заведениях республики обучаются более 1 млн студентов. Однако узбекистанцам доступно обучение не только в отечественных вузах и в филиалах зарубежных, но и стипендиальные программы, позволяющие получить образование за пределами страны. В числе основных требований для подачи заявки — наличие языкового сертификата, рекомендательное письмо и возраст заявителя.
Основным государственным фондом, предоставляющим узбекистанцам стипендии для обучения в бакалавриате, магистратуре, ординатуре, докторантуре, а также стажировки и повышения квалификации за рубежом является Фонд «Эль-Юрт Умиди».
С 2018 года за счет стипендий фонда образование за рубежом получили около 2 тыс. граждан республики.
Самые популярные страны, куда можно уехать на учебу — Россия, Малайзия, Китай, Южная Корея, Италия, Великобритания, США.
Начальник отдела организации конкурсов для получения стипендии по образовательным программам Фонда «Эль-Юрт Умиди» Сарвар Туйчиев рассказал об основных требованиях к кандидатам, желающим получить стипендию фонда.
В числе обязательных условий:
- гражданство Узбекистана;
- возраст до 25 лет для желающих обучаться по программам бакалавриата;
- возраст от 20 до 45 лет для желающих обучаться по программам магистратуры и докторантуры;
- опыт работы не менее двух лет;
- гарантийное письмо от третьего лица на полное финансовое обязательство (в случае платной программы);
- пригласительное письмо или письмо о принятии зарубежным вузом.
Основные сферы стипендиальных программ:
- наука и здравоохранение;
- экономика;
- правовая и судебно-правовая сферы;
- государственное и общественное управление.
Длительность обучения за рубежом:
- в бакалавриате — 3−4 года;
- в магистратуре — 1−2 года;
- в докторантуре — 1−4 года.
Список необходимых документов:
- заявление на имя директора фонда;
- электронная копия паспорта;
- гарантийное письмо с указанием сохранения места работы и должности после завершения программы обучения;
- гарантийное письмо на покрытие финансовых расходов фонда на случай расторжения договора со стипендиатом без уважительных причин;
- письмо о зачислении в зарубежное высшее учебное заведение;
- национальный или международный языковой сертификат (IELTS, TOEFL
и т. д.);
- рекомендательное письмо.
Кроме того, потенциальные стипендиаты бакалавриата дополнительно пишут эссе о целях обучения за рубежом и о том, как в дальнейшем планируют применять полученные знания.
Для потенциальных магистрантов, помимо эссе, необходим список научных статей, опубликованных в Узбекистане и за рубежом.
От кандидатов в докторантуру также требуется рекомендательное письмо руководителя образовательного или научного учреждения об актуальности исследования кандидата и использовании полученных результатов в Узбекистане.
В свою очередь, пригласительные письма принимаются от образовательных и научных учреждений, входящих в топ-300 академических рейтингов или топ-100 по выбранному предмету. Это рейтинги TNE (Мировой рейтинг университетов высшего образования по версии The Times), QS (Всемирный рейтинг университетов Quacquarelli Symonds), ARWU (Академический рейтинг университетов мира), The U.S. News and World Report (рейтинг лучших мировых университетов).
Как подать документы для получения стипендии?
Для этого необходимо:
- зайти на официальный сайт фонда www.eyuf.uz или его специальную платформу www.admission.eyuf.uz;
- перейти в раздел «Подать документы онлайн»;
- выбрать зарубежную программу обучения и нужную специальность;
- ввести свои данные;
- ввести код подтверждения, который придет на адрес электронной почты;
- создать личный кабинет и загрузить необходимые документы.
После подачи заявки на стипендию проводят отбор претендентов. Отобранных кандидатов пригласят на дополнительное тестирование и беседу.
Тесты будут проводить на узбекском языке по таким направлениям, как: грамотность чтения, аналитическое мышление, IQ и умение писать научные статьи (для магистратуры и докторантуры).
На заключительное собеседование кандидату отводится 30 минут. Для финального рассмотрения поданной заявки попечительским советом заявителю необходимо набрать от 61 балла.
Победители получают стипендию, которая покрывает расходы на оплату учебного контракта, получение визы, медицинской страховки, расходы на транспорт, публикацию научных статей, покупку необходимой для учебы литературы, проживание, питание и личные расходы, а также другие траты.
В текущем году фонд планирует выделить 500 мест для получения стипендий. Проводить отбор планируют в два этапа.
При этом в фонде отмечают, что после успешного зачисления успеваемость и дальнейшее трудоустройство стипендиата будут мониторить.
«Мы контролируем посещаемость занятий и освоение материалов стипендиатами, кроме того в соответствии с договором, после обучения они будут трудоустроены в госорганизации, где мы будем сопровождать в течении 5 лет стипендиатов бакалавриата и 3 года магистрантов и докторантов», — отметил Сарвар Туйчиев.
Отслеживать актуальные объявления о получении стипендии можно на официальном сайте фонда eyuf.uz/.