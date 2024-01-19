Учеба за рубежом: как узбекистанцам получить грант

ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. В 210 высших учебных заведениях республики обучаются более 1 млн студентов. Однако узбекистанцам доступно обучение не только в отечественных вузах и в филиалах зарубежных, но и стипендиальные программы, позволяющие получить образование за пределами страны. В числе основных требований для подачи заявки — наличие языкового сертификата, рекомендательное письмо и возраст заявителя.