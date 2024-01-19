Из-за непогоды в Пермском крае ограничили движение грузовиков

Ограничение вводится с 18 часов 19 января и будет действовать до 18 часов 21 января. Причиной такого решения стали обильные снегопады. Синоптики сообщили, что на Прикамье надвинулся мощный циклон, скорость ветра достигает 15 метров в секунду.
Движение ограничено практически на всех дорогах Пермского края. Сотрудники ГИБДД опубликовали перечень автотрасс, где грузовикам ездить запрещено: Кунгур — Соликамск, Кунгур — Соликамск — Горнозаводск, Горнозаводск — граница Свердловской области, Большая Соснова — Частые, Черновское — граница Удмуртской Республики, Пермь — Березники, Полазна — Чусовой, Восточный обход Перми.