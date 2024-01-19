Из-за непогоды в Пермском крае ограничили движение грузовиков

Ограничение вводится с 18 часов 19 января и будет действовать до 18 часов 21 января. Причиной такого решения стали обильные снегопады. Синоптики сообщили, что на Прикамье надвинулся мощный циклон, скорость ветра достигает 15 метров в секунду.